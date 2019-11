Başkanlardan 10 Kasım mesajı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladılar.Seçer: "Emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağız"Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, mesajında, Ulusal Kurtuluş Savaşının önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında büyük bir özlemle andıklarını belirtti. Seçer, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, tüm olanaksızlıklara rağmen, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen yıllar boyunca büyük bir değişim ve gelişim yaşamıştır. Dünyanın geleceğini bilimin, eğitimin, sanayinin ve kültürün belirlediğini çok iyi bilen Atatürk ve mücadele arkadaşları, kurmuş oldukları modern Türkiye Cumhuriyeti ile tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hareketini başlatarak, bizlere bağımsız bir ülke ve aydınlık bir gelecek armağan etmişlerdir. Bizler de O'nun önderliği ile yönümüzü çevirdiğimiz çağdaş uygarlık yolundan ayrılmadan ülkemize, Mersinimize ve emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacak ve emin adımlarla geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum" dedi.Gültak: "Atatürk'ü ve en büyük eseri cumhuriyeti anlamak, bizlere düşen en büyük görevdir"Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da mesajında, "Vatan topraklarımızı işgal edenlere karşı, dünyaya örnek olacak destansı Kurtuluş Savaşını başlatan, özgürlük ve bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i; aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde milletçe saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.Atatürk'ün, yaşamı boyunca birçok zafer ve başarıya imza attığını, işgal ordularına karşı Kurtuluş Savaşının kazanılması ve cumhuriyetin kurulmasında önderlik ettiğini vurgulayan Gültak, şöyle devam etti: "Bütün dünyanın saygı duyduğu eşsiz komutan ve kahraman Atatürk'ü ve en büyük eseri cumhuriyeti anlamak; cumhuriyetin değerlerini korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın ve güçlü bir yer edinebilmesi için yılmadan çalışmak, bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluktur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve kıymetli gazilerimizi, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."Ercik: "Atatürk, sonsuza dek milletimizin gönlünde yaşayacaktır"AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar milletimizin gönlünde ve zihninde yaşayacaktır" dedi.Millete düşen görevin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan cumhuriyeti anlamak ve cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve sahip çıkmak olduğunu dile getiren Ercik, mesajında, "Büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de millet olarak, vefatının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve cumhuriyetimizin kurucusu olarak sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Unutmamak gerekir ki, 10 Kasım 1938 bir devrin sonu değil, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı cumhuriyetimizin her bakımdan abad edilmesi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; onun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.Yeşilboğaz: "Atatürk'ün mücadele ışığıyla yol alıyoruz"Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da mesajında şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, çağdaş ve laik bir uyanışın öncüsü, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi, emperyalizme karşı bayrak açan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği yoldan sapmadan yürüyerek, O'nun fikirlerini, ilke ve devrimlerini ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Gün, yas tutma günü değil; O'nun ilke ve devrimlerinin ışığında ülkemizde demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü, barışı, huzuru, hak ve özgürlükleri hakim kılana dek aydınlanma mücadelesini büyütme günüdür. Atatürk'ün gösterdiği akıl ve bilim ile aydınlanma yolunda ilerleyen milletimiz, Cumhuriyetin içerisine çöreklenmiş gerici, antidemokratik zihniyete asla teslim olmayacağını her nefesinde hissettirmektedir. Ülkemizin hiç olmadığı kadar içinde bulunduğu bu zor durumda bizler millet olarak, O'nun mavi gözlerindeki umut ışığını hissederek yol alıyoruz. O ışık; mücadele ışığı, özgürlük ışığı, laik, çağdaş, demokratik hukuk devleti ışığı, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ışığıdır. O'nun düşünceleri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bizim yolumuz, 'yurtta barış, dünyada barış' diyen Atatürk yoludur. Bizim yolumuz, 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz' diyen Atatürk yoludur. Bizim yolumuz, 'Özgürlük olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası özgürlüktür' diyen Atatürk yoludur. Bizim yolumuz, 'Herhalde dünyada bir hak vardır. ve hak kuvvetin üstündedir' diyen Atatürk yoludur. Bizim yolumuz, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir' diyen, 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir' diyen Atatürk yoludur. Günümüze kadar gelebilmemizi Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete ve devrimlerine borçlu olduğumuzu unutmadan, her gün Atatürk'e uyanarak, O'nun bize emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet payidar kılacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum."