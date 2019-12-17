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Başkanlardan Ceyhun'a hayırlı olsun ziyareti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Cner, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:43Başkanlardan Ceyhun'a hayırlı olsun ziyareti
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Cner, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'un görevi Kütahtamıza, ilçelerimize hayırlı olsun. Sayın başkanımızla bu kutlu davada, hem ülkemiz hemde memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ceyhun, "Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl başkanlığımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Ceyhun, Emet, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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