Haberler » Güncel » Başkanlardan esnaf ziyareti - Haber

Başkanlardan esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin çevresindeki esnafları ziyaret etti.

17.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:42Başkanlardan esnaf ziyareti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin çevresindeki esnafları ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretine AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı. Seyyid Burhaneddin Türbesi çevresindeki esnafları tek tek ziyaret eden Başkanlar, hayırlı işler dileklerinde bulundular. Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarını çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.

Esnaf ziyaretleri sırasında öğrenci servisindeki öğrencilerle de selamlaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, bir süre sohbet ederek ailelerine selam gönderdi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Seyyid Burhaneddin, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08 Çizmeli değil "bereli" kedi - Haber
12:08 FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haber
12:08 Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haber
12:04 Okul kantinleri denetimden geçti. - Haber
12:03 Asansör boşluğuna düşen adam güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:18:34