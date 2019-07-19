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Başkanlardan iş birliği vurgusu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

19.07.2019 16:28 Başkanlardan iş birliği vurgusu
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan İbrahim Sandıkçı, Başkan Demirtaş'a hizmet noktasında başarı temennilerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, uzun bir sürecin ardından hizmetlere kaldığı yerden devam edeceklerinin altını çizdi.

"Samsun ortak paydamız" diyen Demirtaş, İlkadım Belediyesi olarak her türlü iş birliği ve koordinasyona açık olduklarını, bu hususta emek sarf edeceklerini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, yeni belediye hizmet binasını Başkan Sandıkçı'ya gezdirdi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Necattin Demirtaş, İbrahim Sandıkçı, İlkadım, Politika

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