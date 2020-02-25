Haberler » Yaşam » Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti - Haberler

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.

25.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:23Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti
'nın Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Karayolları Bölge Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlçemiz ile ilgili yatırım taleplerimizi ilettik. Bölge Müdürümüz taleplerimiz konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Destekleri için teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, AK Parti, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:41:43