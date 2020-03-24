Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı - Haberler

Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ile korona virüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:32
Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ile korona virüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Turgutlu'da yapılacak çalışmalar hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Çetin Akın, TUTSO Başkanı Faruk Aydın ve TBB Başkanı Selçuk Temel, korona virüs riskine karşı işbirliği ve dayanışma kararı aldılar.

TUTSO ve TBB başkanları ile gerçekleşen toplantı hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, "Turgutlumuzda faaliyetlerini yürüten iki önemli odanın yönetim kurulu başkanları Sayın Faruk Aydın ve Sayın Selçuk Temel ile bir toplantı yaptık. Bu toplantımızın gündem maddesi ise tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını oldu. Değerli başkanlarımızla birlikte bu salgının Turgutlu'muzu en az şekilde etkilemesi için üzerimize düşen çalışmalarda işbirliği ve dayanışma kararı aldık. Söz konusu bu salgını yenmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkanlar ayrıca toplantı sonunda 14 kuraldan biri olan güvenli mesafeyi de dikkate alarak toplu fotoğraf çekildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Faruk Aydın, Çetin Akın, Turgutlu, Selçuk, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması - Haber 16:40: Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. - Haber 16:40: Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 16:40: Uyuşturucuyu ayakkabılara gizlemişler - Haber 16:40: Kastamonu ve Sinop'ta koronavirüs yasağına uymayan 11 kişiye para cezası - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading