Başkanlardan Taşıyıcılar Kooperatifi'ne Ziyaret

Üç Başkan son olarak Taşıyıcılar Kooperatifi ziyaretinde yük şoförleri ile bir araya geldiler.

Üç Başkan bir yandan çeşitli programlarda vatandaşlarla buluşurken, diğer yandan da sivil toplum kuruluşu, oda ve kooperatif ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Taşıyıcılar Kooperatifinde şoförlerin taleplerini dinleyen üç başkan, artan mazot fiyatları sebebiyle şoförlerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığının altını çizdiler.

Ziyarette konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç "Sevgili emekçi dostlarım, sizlerle olmak çok güzel. Kentte gezerken her koldan esnafımızın işlerinin iyi gitmediğini hissediyoruz. Türkiye'nin ekonomik açıdan her geçen gün kötüye gittiğini hep birlikte görüyoruz. Sizlerin de mazot, parça fiyatları gibi başlıca giderlerinizin fiyatları çok yükseldi. Geçtiğimiz ay 4 gün boyunca Çamlıca esnafımızı gezdim. Yemek sektörü dışında işler çok durgun, birçok dükkan kapanıyor. Çizilen pembe tablolar ile gerçekler arasında çok büyük fark var. Sorunun parçası sorunu çözemez. En büyük endişemiz ekonominin daha da kötüye gitmesi. Şoför esnafının da tüm ülkemiz ile birlikte bu darboğazdan bir an önce çıkmasını diliyorum" dedi.

Televizyonda lanse edilen Türkiye ile gerçeği arasında büyük fark olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt "Televizyon izlediğiniz zaman zannediyorsunuz ki Avrupadasınız ve her şey güllük gülistanlık. Fakat geçen sene mazotu ve lastiği ne kadara alıyordunuz bu sene ne kadar alıyorsunuz. Geçen sene yükü ne kadar taşıyordunuz, bu sene ne kadara taşıyorsunuz. Bunu en yakından bilen sizlersiniz. Her gün daha da yoksullaşıyor daha da sıkıntılı günler yaşıyoruz, ama başımızdakiler Avrupa bizi kıskanıyor diyor. AKP, 17 yıldır Türkiye'yi ezici bir çoğunlukla yönetiyor ve bu hale geldik. Eğer halinizden memnunsanız devam edin. Herkes şikâyetçi, herkes bıkmış ama seçim sonuçlarına bakıyoruz AKP yüzde 50 almış" diyerek 31 Mart seçimleri için şoförlerden destek istedi. Kurt ayrıca müşteri garantili köprülere de tepki göstererek " Eskişehir'de kamyona binip İstanbul'a giderken 3 tane köprü var hangisinden geçiyorsunuz? En pahalısından geçiyorsunuz. Bunun nedeni de müşteri garantili bir anlaşma yapıldığından dolayı. Köprüden geçsen de geçmesen de parasını ödüyorsun. Şunu net olarak söylüyorum Taşıyıcılar Kooperatifi dar gelirli esnafın örgütlenerek kurmuş olduğu bir dayanışma modelidir. Devletin bu kooperatifleri desteklemesi ve önünü açması gerekiyor. Bu ekonomik ortamda girdiğimiz yerel seçimde, Belediyelerin sizlerin işlerinizi, yaşantınızı kolaylaştırıyor mu kolaylaştırmıyor mu ona bakmanız lazım. Eskişehir Belediyelerinin başarılı belediyeler olduğunu biliyorum. Diğer belediyeler ile kıyaslandığında insanların yaşamına dokunur hizmetler yaptığı görünüyor. Bu nedenle biz devam etmek istiyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz" dedi.

Park yerinde iş bekleyen yüzlerce kamyonu görünce çok üzüldüğünü belirten Başkan Büyükerşen ise "Ekonomimizin iyi olduğunu iddia edenler bu görüntüleri görmezden geliyorlar. Ama gerçekler ortada. Mazot fiyatları ve yedek parça fiyatları dövizlerin yüksek olması sebebiyle belinizi büküyor. Buna ek olarak köprü ve gişe ücretleri de eklenince teker dönsün diye iş kabul ettiğinizi biliyorum. O yüzden sandığa giderken aklınızın ve vicdanınızın sesini dinleyin istiyorum. Çünkü pembe tablolar çizerek ile sizin sorunlarınızı görmezden gelenlere karşı en iyi cevabı yine sandıkta sizler verebilirsiniz" dedi. En cefakar mesleklerden birinin yük taşımacılığı olduğunu belirten Büyükerşen, misafirperverlikleri sebebiyle Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yasin Savaş ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler