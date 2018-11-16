16 Kasım 2018, 15:37
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Başkanlardan Vali Nayir 'E Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkanlardan Vali Nayir

Sakarya’ya atanan yeni vali Ahmet Hamdi Nayir’e başkanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya'ya atanan yeni vali Ahmet Hamdi Nayir'e başkanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Valiliği görevi yürüten İrfan Balkanlıoğlu'nun mülkiye başmüfettişliğine atanması ile Sakarya Valiliği görevine getirilen Ahmet Hamdi Nayir 'e Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Akyazı Belediyesi Meclis üyesi Abdürrahim Atmaca hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette ilçe belediye başkanları yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek projelerine dair bilgi alışverişinde bulundu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, belediye başkanlarına ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür ederken, şehrin daha da gelişim kalkınması adına tüm kurumları ile vatandaşların güzel hizmetlere imza atacaklarını ifade etti. - SAKARYA
16 Kasım 2018 Cuma 15:37