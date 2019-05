Başkanlık Makamını Vatandaşlarımıza Açtık"

Kaynak: İHA

Seçim sürecinde " Kartal 'ı Komşularımızla Birlikte Yöneteceğiz" diyerek vatandaşı yönetim sürecine dahil etmek isteyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Halk Buluşması" kapsamında Başkanlık Makamında vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda 'depreme dayanıksız binalar' sorununu çözmek için yeni bir planlama sürecine girileceğini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel , vatandaşlarla dönüşüm toplantıları yapacaklarını söyledi.Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da çoğulcu ve katılımcı hizmet anlayışının geliştirilmesi kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen yaklaşık 200 vatandaşı, gruplar halinde makamında ağırladı. Vatandaşların yaşadıkları sorunları, talep ve isteklerini dinleyerek not alan Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ilgili birim müdürlerine bir an önce çözüm bulunması talimatını verdi. Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen buluşmada vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:"Görevler Gelip Geçici; Bizim İçin Önemli Olan, Gönüllere Girebilmektir""Vatandaşlarımızla devamlı bir araya gelerek, sorunları tespit edip çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Sizleri bugün Başkanlık Makamında ağırlayarak sorunlarınızı ve taleplerinizi dinlemek istedim. Bir bakıma Başkanlık Makamını, halkımıza açmış bulunduk. Halihazırda günde neredeyse 2-3 bin komşumuzla mahallelerimizde buluşup dertlerini bire bir dinleme fırsatı buluyorum. Bizler, görevlerin gelip geçici olduğu gerçeğinden hareketle, gönüllere girmenin her şeyden daha önemli olduğunu biliyoruz. Şu 18 günlük süreçte ulaşıma ve suya gelen indirimle halkımız için nelerin yapılabileceğini herkese gösterdik. Ancak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, bir zarfın içine atılan dört oydan sadece birini kabul etmedikleri için tekrarlanacak. Hak yerini bulur diyorum. Bu anlamda, toplumun vicdanına ve vatandaşlarımızın ferasetine güveniyorum.""Vatandaşlarımızla Bir Araya Gelerek Projelerimize Hayat Vereceğiz"Seçilmiş Başkanımız Ekrem Bey ile Kartal'ın sorunlarını görüşme imkanı da bulduk. Deniz ulaşımından Orhantepe ve Cevizli Mahallelerimizde yıkılan ve yıkılması kararlaştırılan binalar gibi; komşularımızın çok büyük dertleri var. Bu bölgemizde binaların çoğu eski, bitişik nizam ve birçoğu riskli yapı belgesi alan, yıkılması gereken binalardır. Bu binaların yeniden yapılması noktasında, ne TOKİ'nin böyle bir dermanı var, ne de belediyemizin elinde sihirli bir değnek var. Binaların çoğu kaçak ve yıkılıp yeniden yapıldığında da aynı daire sayısı kadar olmayacaklar. Dolayısıyla bir planlama sürecine girmek gerekiyor. Eski binalarla ilgili dönüşüm toplantıları gerçekleştireceğiz. 23 Haziran'da Ekrem Bey'in başarısı bize de hız katacaktır.Kartal'ı güzelleştirmeye yönelik projelerimizi şimdiden ele almaya başladık. Bunların başında yeni piknik alanı, parklar, spor tesisleri ve kreşler geliyor. Projelerimizi hayata geçirme noktasında istişareye önem veriyoruz. Bu anlamda, vatandaşlarımızla devamlı bir araya gelerek, sorunları tespit edip çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Projelerimizin tamamı gerçekleştirilebilir ve halkın doğrudan ihtiyaçlarına yöneliktir. " - İSTANBUL Ülgür Gökhan