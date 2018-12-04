04 Aralık 2018 Salı 17:18



04 Aralık 2018 Salı 17:18

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gezici başkanlık ofisi uygulaması kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.Sosyal yaşam merkezinde yapılan toplantıda konuşan Vergili, vatandaşların ayağına giderek sorunlarını kendilerinden dinlemenin en sağlıklı sorun tespiti olduğunu söyledi.Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarını vatandaşlara her zaman açık tuttuklarını ifade eden Vergili, "Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz." dedi.