Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, başkanlık ofisi uygulaması kapsamında, Kapullu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sosyal yaşam merkezinde yapılan toplantıda konuşan Vergili, burada hem çalışmaları yürüttüklerini hem de mahallenin sıkıntılarını tespit ettiklerini söyledi.
Vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini ifade eden Vergili, "Uygulamaya başladığımızda sorunların ardı arkası kesilmiyordu. Uygulamanın başlamasının ardından artık geçen süre içerisinde birçok sorunu hallettik. Artık mahallelerde bir iki sorun dışında sorun yok. Onları da kısa sürede hallederek, mahallelerimizdeki sorunları bitirmiş olacağız." diye konuştu.
Rafet Vergili,Karabük
Kaynak: AA