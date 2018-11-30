Başkanlıkta Yılmaz Dönemi

30 Kasım 2018 Cuma 15:43



30 Kasım 2018 Cuma 15:43

Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanlığına Ordu Boztepe Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz seçildi.Başkan Serdar Kayaalp'in 25 Temmuz 2018 tarihinde vefat etmesiyle boşalan dernek başkanlığı için seçim yapıldı. Başkan seçilen Dursun Biran Yılmaz, "Efendiliği, meslek sorumluluğu, çalışanlara karşı yaklaşımı ile herkesin sevgisini kazanan Serdar ağabey hiç beklemediğimiz biranda aramızdan ayrıldı, kendisini minnetle ve şükranla bir kez daha rahmetle anıyoruz" derken, kendisinden aldıkları bayrağı aynı hizmet aşkı ile güçlenerek sürdürme gayretinde bulunacaklarını söyledi.Yılmaz, Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Tokat'ta başlayan dernekleşme sürecini başkent Ankara'ya taşıyarak tüm Anadolu'daki TV ve radyoları kendi dernek çatısı altında toplamak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.Dernek Başkanı Yılmaz, "Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları kısıtlı imkanlar çerçevesinde gündem oluşturan, ses getiren haberlere imza attık. İnsanların yaşamına dokunan, haksızlıkları, adaletsizlikleri gündeme getiren, ısrarla gündemde tuttuğumuz konularda gazetecilik anlayışıyla çalıştık, bu imkanları büyütüp derneğimizi daha aktif hale getirip tüm meslektaşlarımız olan radyo ve televizyon çalışanlarına yönelik eğitimler ve buluşmalar tertipleyeceğiz, Eğitim, olmazsa olmazımız olacak. Örneğin haber yazma, kamera çekme teknikleri, konuşma ve haber sunma eğitimleri planlarımız var. Sırtında çantası haber peşinde olan genç meslektaşlarımıza yatırım yapacağız.. Ayıran değil, birleşen olmalıyız. Derneğimizi hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL