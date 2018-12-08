Başkasının İndirimli Kartını Kullandı, Fark Eden Şoförü Yumrukladı

-Başkasının indirimli kartını kullandı, fark eden şoförü yumrukladı
PEKİN - Çin
'in Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartıyla binmeye çalışan adam ve şoför arasında kavga
çıktı. Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartı ile binmeye çalışan şahıs, şoförün uyarısıyla kavga çıkardı. Karta el koyması gerektiğini söyleyen şoförü yumruklayan adam öncesinde de seyir halindeki otobüsün direksiyonu çevirdi. Şoförü yumruklayan adamın görüntüleri otobüsteki kameraya yansıdı. O anlarda şoför sakinliğini korurken, şoförün şikayetiyle yolcu gözaltına alındı.
Çin Halk Cumhuriyeti,kavga
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:35