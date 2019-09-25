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Başkasının kimliğiyle kredi çekmek isteyenin yanında bulunan serbest bırakıldı

Samsun'da başkasının kaybettiği kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen bir kişinin yanında bulan şahıs savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

25.09.2019 16:09Başkasının kimliğiyle kredi çekmek isteyenin yanında bulunan serbest bırakıldı
Samsun'da başkasının kaybettiği kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen bir kişinin yanında bulan şahıs savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce kimliğini kaybeden T.S., yaklaşık 2 ay önce bankadan kendisine gelen mesajla adına kredi çekilmeye çalışıldığı öğrenince Samsun Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu kredi çekmek isteyen şahsın yanında bulunan ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen S.Y.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi ve savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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