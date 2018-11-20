20 Kasım 2018, 15:31
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"Başkasıyla Evleneceğim" Diyen Erkek Arkadaşını Öldürüp Cesedini İşçilere İkram Etti

"Başkasıyla Evleneceğim" Diyen Erkek Arkadaşını Öldürüp Cesedini İşçilere İkram Etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Faslı bir kadın, başkasıyla evleneceğini söyleyen erkek arkadaşını öldürüp işçilere ikram etti. Cinayet, talihsiz adamın kardeşi tarafından, mutfak robotunda bulunan insan dişi üzerine açığa çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Faslı bir kadın, başkasıyla evleceğini söyleyen erkek arkadaşını öldürdü. Cani kadın, erkek arkadaşının cesedini pişirdikten sonra Pakistanlı işçilere yedirdi. Cinayet, kadının erkek arkadaşının kardeşi tarafından blender'da bulunan bir insan dişi üzerine açığa çıktı.

"BAŞKASIYLA EVLENECEĞİM" DİYİNCE ÖLDÜRDÜ

Al-Ain emirliğindeki savcılara göre, kadının 7 yıldır ilişki içerisinde bulunduğu erkek arkadaşını, başkasıyla evlenmeyi planladığını söylemesi üzerine öldürdü.

YEMEK HALİNE GETİRİP İŞÇİLERE YEDİRDİ

Başlatılan soruşturmada, Faslı kadının erkek arkadaşını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ve pişirerek 'machboos' adı verilen geleneksel bir yemek haline getirerek Pakistanlı işçilere yedirdiği belirtildi.

ERKEK KARDEŞİ İNSAN DİŞİ BULDU

Abu Dabi'de yayınlanan bir ulusal gazeteye göre cinayet, kadının erkek arkadaşının kardeşi tarafından blender'da bulunan bir insan dişi üzerine açığa çıktı. Cinayetin ise yaklaşık 3 ay önce işlendiği öğrenildi.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kadının mahkeme karşısına çıkacağı belirtildi.

İşçi
20 Kasım 2018 Salı 15:31



YORUMLAR (11)
8.HUDUT GAZİLER IĞDIR: adamlar ne eti.yediklerini zannetti acaba
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DÜRBÜNLÜ: İmansızlık insanlara neler yaptırıyor..!! İslam ülkelerinin en büyük proplemi;İman ve inançlardaki bozulmadır..yani yoldan sapmadır.
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SWİ: Bu nasıl bi insanlık bu nasıl bi midesizlik bu nasıl bi iğrençlik ya
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SWİ: Bu nasıl bi insanlık bu nasıl bi midesizlik bu nasıl bi iğrençlik ya
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HASAN BEN: NEYMİŞ, KADINLARDAN KORKACAKMIŞSIN. 7 SENE SONRA BAŞKASIYLA EVLENECEM DE. ADAMDAKİ CESARETE BAK :-D
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