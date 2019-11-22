Başkaya'ya terör örgütü propagandasından beraat

Akademisyen Fikret Başkaya'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Fikret Başkaya ve avukatları hazır bulundu.

Başkaya, önceki celse atılı suçtan cezalandırılması yönündeki savcılık görüşüne karşı savunmasını yaptı. Sanık Başkaya, herhangi bir örgütle alakasının düşünülmeyeceğini savunarak, atılı suçu işlemediğini iddia etti.

Sanık avukatları da dava konusu yazının düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ederek, beraat isteminde bulundu.

Mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Başkaya'nın beratına hükmedildiğini açıkladı.

Başkaya, sahibi olduğu internet sitesinde yazdığı bir yazıda PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

Kaynak: AA