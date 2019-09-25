Haberler » Spor » Haber

Başkent akademi: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Başkent Akademi, deplasmanda Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

25.09.2019 17:41Başkent akademi: 1-2
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Başkent Akademi, deplasmanda Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Başkent Akademi'yi TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Enes Yılmaz'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda etkili bir performans ortaya koyan Başkent Akademi, 52'de Ahmet Sun ile durumu eşitledi ve maç uzatmalara gitti. 106'ncı dakikada Suat Kaya ile öne geçmeyi başaran deplasman ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.






Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:49 Pazarspor: 3-2
18:45 2 bin 481 bilet için 10 bin talep! Fenerbahçeli taraftarlar...
18:45 Mustafa Kaplan: "Derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz"
18:44 Piserro kahramanmaraşspor - fatih karagümrük: 1-4
18:39 Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 1 - Fatih Karagümrük: 4
18:34 Ziraat Türkiye Kupası: Ergene Velimeşespor: 1 - Eyüpspor: 4
18:30 TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!