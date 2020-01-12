Başkent Akademi FK: 1-4

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Ozan Bileyci, Mücahit Değermenci, Okan Akbal
ŞANLIURFASPOR: Alperen (Dk.38 Ahmet Demir), Yusuf, Veysel Mehmet Halil, Sercan, Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat (Dk.66 Adnan), Talha, Fevzi, Mehmet Badur (Dk.54 Murat), İbrahim
BAŞKENT AKADEMİ FK: Taha, Hasan, Süleyman (Dk.28 Eyyüp Poyraz), Ahmet Sun, Yavuz Koç, Suat (Dk.46 Ahmet Kahraman), Ramazan, Zeki, Ömer (Dk.84 Bora), Emrah, Yavuz Alemdar
SARI KARTLAR: Ali Eren (Şanlıurfaspor) - Yavuz Alemdar, Emrah (Başkent Akademi FK)
GOLLER: Dk.28 Ali Eren (Şanlıurfaspor) - Dk.52 Yusuf (k.k.) Dk.60 Ömer, Dk.77 Zeki, Dk.79 Ahmet Sun (Başkent Akademi FK)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 18'inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Başkent Akademi FK'ya 4-1 yenildi.
28'inci dakikada Fevzi'nin pasında kale önünde topla buluşan Ali Eren, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
52'nci dakikada ceza sahasında Şanlıurfasporlu Yusuf'a çarpan top, ev sahibinin kalesine gitti: 1-1.
60'ıncı dakikada rakiplerinden tek tek sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
77'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zeki sert bir vuruşla topu fillerle buluşturdu: 1-3.
79'uncu dakikada ceza sahası Zekin'nin pasında kale önünde topla buluşan Ahmet, güzel bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-4.
- Şanlıurfa