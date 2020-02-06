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Başkent beyaza büründü

ANKARA, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

06.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:29Başkent beyaza büründü

ANKARA, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, daha sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah sürücüler araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek yola çıkarken, kar nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karla kaplanan cadde ve sokaklar

-Sürücülerin araçlarda biriken karı temizlemesi

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Kar manzaraları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,



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Kaynak: DHA

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