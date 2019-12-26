Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Aniden bastıran kar yağışı sonrası, başkentin cadde ve sokakları beyaza büründü. Bazı Ankaralılar kendilerini sokaklara atıp, kar yağışının keyfini çıkarırken, kentin çeşitli bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

AKŞAM SAATLERİNDE BASTIRDI

Kara kış tüm ülkede etkisini göstermeye başladı. Özellikle yurdun doğu bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Başkent Ankara oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar adeta beyaza büründü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN PAYLAŞIM

Kar yağışının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Konuyla ilgili belediyenin resmi Twittter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Ankara kar yağışına sevdalı, büyükşehir Ankara'ya. Ekiplerimiz, Başkent'in dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.