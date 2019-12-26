Haberler » Güncel » Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Haber

Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Beyaza bürünen bölgelerde, kartpostallık görüntüler oluştu. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

26.12.2019 01:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:08

Aniden bastıran kar yağışı sonrası, başkentin cadde ve sokakları beyaza büründü. Bazı Ankaralılar kendilerini sokaklara atıp, kar yağışının keyfini çıkarırken, kentin çeşitli bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

AKŞAM SAATLERİNDE BASTIRDI

Kara kış tüm ülkede etkisini göstermeye başladı. Özellikle yurdun doğu bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Başkent Ankara oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar adeta beyaza büründü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN PAYLAŞIM

Kar yağışının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Konuyla ilgili belediyenin resmi Twittter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Ankara kar yağışına sevdalı, büyükşehir Ankara'ya. Ekiplerimiz, Başkent'in dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Ankara, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:09   YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3) - Haber
02:03   Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Haber
02:02   Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü - Haber
02:01   Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim - Haber
02:00   YILIN OLAYLARI 2019 - Haber
01:02   Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Haber
23:22   İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Haber
23:07   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Haber
22:50   Kayınvalidesini reddeden gelini, kocası zorla hamile bıraktı - Haber
21:55   Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü - Haber
26.12.2019 02:12:59