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Başkent duvarları rengarenk

Ankara Büyükşehir Belediyesi verdiği destekle gençleri sanata teşvik etmeyi sürdürüyor.

24.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:23Başkent duvarları rengarenk
Büyükşehir Belediyesi verdiği destekle gençleri sanata teşvik etmeyi sürdürüyor. Başkent'te birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına imkan veren Büyükşehir Belediyesi, amatör sokak müzisyenlerine Metro'nun kapılarını açmasının ardından şimdi de "Mural Art" (Duvar Resmi Sanatı) ile uğraşan gençlere sanatlarını icra etmeleri için izin verdi. Yüksel Caddesi ve Karanfil Caddesi'nde bulunan gri duvarlar birbirinden renkli motiflerle boyandı.

Gençleri hem özgürce sanatlarını yapabilmeleri hem de cadde ve sokakların duvarlarını renklendirerek bu alanlara bir kimlik kazandırmak için davet ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu uygulamayı Ankara geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin bu davetine çok sevindiğini belirten duvar resmi sanatçısı "Atione", arkadaşlarıyla birlikte Ankara'yı "gri şehir" lakabından kurtarmak istediklerini söyledi ve şöyle konuştu:

"Zaman zaman sanatımızı icra ederken bizi üzen kötü davranışlara maruz kaldık. Sonunda dikkat çekebildiğimizi düşünüyorum. Artık bize kavga etmeden duvarları boyayabileceğimizi söylediler. Bundan dolayı çok mutluyuz. Umarım Ankara'ya çok daha renkli bir gelecek sunabiliriz. Emek harcayıp ortaya koyduklarımızı sadece İstanbul ve İzmir'de değil Ankaralılarla da paylaşmak istiyoruz. Ankara için de artık bir şeylerin değişmesi lazım."

Başkentlilerin yaptıkları resimleri ilgiyle izlediklerini ifade eden bir başka mural art sanatçısı Batuhan Arda Şahin ise düşüncelerini, "Ankara'ya konuk sanatçı olarak geldim. Sokakları renklendiriyoruz. Ufaklığımdan beri hayal ettiğim şey buydu. Şimdi Ankara'da bunu legal bir şekilde devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum" sözleriyle paylaştı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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