- Başkent'e ithal ağaç girmeyecek, israf son bulacak

- Başkent'e ithal ağaç girmeyecek, israf son bulacakBüyükşehir Belediyesi'nden yerli ağaç ve bitki hamlesiyeni bitki ve ağaç hamlesi sayesinde hem yerli üretim teşvik edilecek hem de ekonomiye katkı sağlanacakANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, israfı sonlandıran tasarrufa yönlendiren "ortak akıl"ilkesi doğrultusunda yeni yönetim anlayışı uygulamaları teker teker hayata geçiyor. Başkent'i yerli üreticilerin ürettiği bitki ve ağaçlarla donatacakları sözünü veren Başkan Yavaş'ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ilk kez konunun taraflarını bir araya getirerek,"Ankara İklim Koşullarına Uygun Bitki Tespiti" için bir toplantı düzenledi.Öncelikle Başkent'te ithal ağaç ve bitki alımına son verilmesinin kararlaştırıldığı toplantıya; Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu, STK'lar, yerli üreticiler, çiftçiler, üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden oluşan toplam 32 kuruluş temsilcisi katıldı.İklim koşullarına uygun ekonomik bitki ve ağaçlar dikilecek"Ankara İklim Koşullarına Uygun Bitki Tespiti" amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; Başkent'in hem yeşil alan miktarını artırmak hem de çehresini güzelleştirmek için dikilecek bitki ve ağaçların iklim şartlarına uygun, dayanıklı, su isteği az olan yerli bitkilerden seçilmesi gerektiği önemle vurgulandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, ortak amacın Başkent'in en ekonomik ve en doğru bitkilerle donatılması olduğunu dikkat çekerek, "Konun taraflarıyla birlikte Ankara'nın ekolojisine uygun, dayanıklı, açma süresi uzun ve iklim koşullarına uyum sağlayabilen az su tüketen, çevre hastalıklarına dayanan, bakımı ve beslenmesi ekonomik olan, üretimi ulaşılabilirliği kolay olan bitkileri tespit edeceğiz. Açık şeffaf, katılımcı ve doğru şekilde bunları tespit etmek için de ilk olacak bu çalışmayı yapıyoruz" dedi."Yerli üreticiye sahip çıkacağız"Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yerli üreticiye ve yerli ürünlere destek vereceğinin altını çizen Güldaş, şunları söyledi: "Kendi üreticimize sahip çıkacağız. Doğru ve ekonomik üretim yapılması için projeler geliştiriyoruz. Ankara'nın ekonomisine katkı sağlamak için çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Bu sadece tek yıllık bitkiler için geçerli olmayacak. Doğru bir yol haritası çizmek istiyoruz.""Öz kaynağımız yerli tohum"Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden ise yerli tohum ve bitkinin önemini vurgulayarak,"Ülkemizin öz kaynağı için yerli tohum üretiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında bir ağacın formunu beğenip Ankara'da olur mu, olmaz mı demeden fiyatı da önemli değil demek doğru bir yaklaşım değil. Yeter ki dikkat çeksin diye ülkemizde yetişen bir ağaç türünü, sırf formlu diye Almanya'dan getirmenin bir anlamı yok" diye konuştu.Toplantıda fidan üretimi yapan resmi kurum temsilcileri ve çiftçiler de görüşlerini paylaşarak, "Biz bu üretimleri zaten yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi talep ederse istenilen çeşitleri üretebilecek kapasitemiz var" ifadelerini kullandılar.Üretici ve uzmanların fikri alındıToplantıya davet edilen STK'lar başta olmak üzere tüm paydaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez fikirlerini sorduğunu belirterek, Başkent için yapılacak olan yeşil alan projelerde gönüllü olmak istediklerini söylediler.İklim değişikliği sebebiyle kaynakların verimli olarak kullanılması konusunda uluslararası çalışmalar yapan Nursun Doğru, kaynakların verimli kullanılması için kaynağında tüketimin azaltması gerektiğine dikkat çekerek,özellikle tasarruf için yöresel yağış rejimine uygun ve az su tüketilen bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Halim Perçin de bitki türlerinin tespitine yönelik başlatılan yeni anlayıştan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye'nin sorunu olan ithal bitki konusuna bir an önce çözüm bulması, bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin yerli üreticiyi destekleyerek bu ayıptan kurtulması gerektiğine dikkat çekti."İyi niyetli bir başlangıç"Türkiye Tohumcular Birliği Süs Bitkileri Üreticileri Başkanı Ahmet Dündar da toplantıda yaptığı konuşmada önemli tespitlerde bulundu: "Önceki dönemlerde belediyeye mevsimlik bitkilerin üretimi, bulvarlarda kuruyan ıhlamurların durumu gibi birçok konuda yazılar yazdık. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız hiçbir başvurudan cevap alamamıştık. Bugün yapılan bu çalışma geçen yıl yapmış olduğumuz yazılara bir cevap oldu. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeniz çok önemli ve iyi niyetli bir başlangıç. Geçmişte yapılan yanlışları bugün kurtarabilir miyiz? Artık buna bakmalıyız.""Ekolojiye uygun ağaçlar dikeceğiz"Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, paydaşlarla yaptıkları toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla ortak akıl ve Ankara'yı sen yönet kavramları çerçevesinde ilk defa Ankara ekolojisine uygun kullanacağımız bitki türlerinin tespiti ile ilgili bilimsel ve çok katılımlı bir toplantı yaptık. Toplantıda her bir katılımcının bize katkı vermek istediği gördük. Bundan sonra parklara, refüjlere ve bulvarlara dikilen ağaçların diktik kurudu, olmadı veya ithal ettik olmadı gibi yakınmaları duymayacağız.""Yerli üretimle istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacağız"Güldaş, Başkent'tin ekolojisine uygun, uzun ömürlü, hastalıklara dayanıklı, su tüketimi az, iklim koşullarına göre görselliğini uzun süre koruyan bitkilerin, tedariki ve uygulaması yönünde görüş birliğine vardıklarını da açıkladı: "Toplantıda bir kez daha gördük ki, asla ithal ağaç ihtiyacında değiliz. Bu ağaçların maliyetleri çok yüksek. Örneğin bir bulvardaki ithal ağaçlar yerine, aynı boyda yerli ağaçları dikmemiz halinde ithal ağaçlarla dikilen alanın 5-6 katı daha fazla alanı ağaçlandırmış olacağız. Bunu da yapacak güçteyiz. Önümüzdeki sezonda yapacağımız uygulamalarla zaten ortaya koyacağız. Ankara'da üretilebilen bitkileri kendi çiftçilerimiz üretecek, kendi kooperatiflerimiz üretecek. Bizim ithal için harcadığımız paralar da Ankara'mızda kalmış olacak. Böylece hem istihdama hem de Ankara'nın ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah bu çalışmalarımız sonuçlarını kısa sürede alacağız.