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Başkent'e şehit ateş düştü

Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

21.10.2019 17:40Başkent'e şehit ateş düştü
Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin Ankara'daki babaevine ateş düştü.
Hatay Hassa'da görevli iken Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29),
geçtiğimiz hafta yaralanarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Ankara'nın Mamak ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Acı haberin ardından ev acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi evin önüne taziye çadırları kurdu. Şehit Umut Coşkun'un kardeşinin de Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaptığı öğrenildi.
"İKİZ KARDEŞİ DE BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE"
Şehidin dedesi Abdurrahman Coşkun, "Liseyi bitirdi, üniversiteye gitti ve 1'inci sınıftan ayrıldı. Uzman oldu kendi isteyerek. Vatan sağ olsun, yapılacak başka bir şey yok. Vatana biz her zaman için askeriz, vatanımız için. Bize vatan lazım. Biz gitmezsek oraya, burada kalanlar rahat edemez. Vatan sağ olsun. En son 1 ay önce görüştük. Orada olduğunu biliyorduk. İkiz kardeşi de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, vatan sağ olsun" dedi.
ŞEHİT AHMET TOPÇU'NUN BABASI DA ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehitlerinden olan Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun babası Fevzi Topçu ve kardeşi Sami Topçu da şehit evine gelerek acılarını paylaştı. Fevzi Topçu, "Vatan sağ olsun" diyerek dede Abdurrahman Coşkun'a sarıldı.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

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