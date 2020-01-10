Haberler » Ekonomi » Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor - Ekonomi

Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), hizmet verdiği 7 ilde kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

10.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:50Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), hizmet verdiği 7 ilde kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, , , Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlamayı hedefleyen Başkent EDAŞ, kışın zorlu koşullarına karşı önlemlerini aldı.
Sorumluluk bölgelerindeki alt yapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ve uzaktan elektrik verme sistemi SCADA'nın kurulumlarını sağlayan şirket, hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. "Merkezi kontrol ve veri toplama sistemi" olarak kullanılan SCADA, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebilecek.
Öte yandan, yeni teknolojileri sahaya taşıyan Başkent EDAŞ, bakım sürecinde ve olası afet durumunda kullanılmak üzere 9 drone, 5 paletli kar aracı ve yaklaşık 2,7 milyon lira tutarında afet malzeme stoğunu hazırda bekletiyor.

Başkent Elektrik Dağıtım, Bartın, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:23  SÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi GMAC'e üye olarak seçildi - Ekonomi
12:21  Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi - Ekonomi
12:17  PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Ekonomi
12:17  “Yağlı tohum tarımıyla 2023 ihracat hedefini katlayabiliriz” - Ekonomi
12:10  Siemens'ten "Dürüstlük Girişimi"ne tam destek - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
11:03  Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı - Ekonomi
10:01  Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu - Ekonomi
10.01.2020 12:29:04