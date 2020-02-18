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Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım yapacak.

18.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:05Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, 'ya 56 milyon liralık yatırım yapacak.

Kastamonu'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda kesintisiz enerji için Başkent EDAŞ, 2020 yılında Kastamonu'ya yaklaşık 56 milyon liralık yatırım yapılacak. Yatırımlar ve çalışmalar hakkında Başkent EDAŞ'dan yapılan açıklamada, "Şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kastamonu'da 120 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 25 pano, 25 adet trafo ve 1 adet dağıtım merkezi bakımı tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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