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Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 34 milyon liralık yatırım

Başkent EDAŞ'tan 2020 yılında Kırıkkale'ye yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

18.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:28Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 34 milyon liralık yatırım
Başkent EDAŞ'tan 2020 yılında 'ye yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.
Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Başkent EDAŞ'ın her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Kırıkkale'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımların gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 yılında yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılacak.
Başkent EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kırıkkale'de 2 bin 597 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 72 pano, 34 trafo, 42 dağıtım merkezi ve 1,5 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan Başkent EDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdürecek."

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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