Başkent'i lavanta kokuları saracak

Başkent'i lavanta kokuları saracakANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Belediyesi, ilk yerli süs bitki üretimi için düğmeye basıldı.Başkent iklimine en uygun bitkilerin başında gelen Lavanta üretimine Gölbaşı Karaoğlan Mahallesinden başlandı. Büyükşehir Belediyesi ilk kez Başkent'te "Tarım Akademisi" projesini de hayata geçirecek. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesindeki arazide 2020 bahar aylarında Tarım Akademisi açılacak. Başkent genelinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arazilerin envanterini çıkardıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, bu arazilere iklim şartlarına en uygun ürünlerin ekileceğini söyledi. İyi tarım uygulamalarına önem verdiklerini ifade eden Özden, bu arazilerde çiftçilere sözleşmeli üretim yaptıracaklarını vurguladı.Kızılırmak suyu kullanılacakGölbaşı Karaoğlan Mahallesinde sulu tarım yapılacağını, bu arazide öncelikle Kızılırmak'tan ve diğer su kaynaklarından gelen suyun kullanılacağını söyleyen Özden, buğday ve yem bitkisi ekimine başladıklarının altını çizdi.Tarım Akademisi'nde Çiftçi Eğitim Merkezi kurulacağını da belirten Özden, Trabzon hurmasından nara kadar birçok meyvenin de arazide kurulacak seralarda yetiştirileceğini açıkladı.Çiftçilerin ve öğrencilerin Akademi'de tarım ve hayvancılık eğitimi alacağını belirten Özden, belediyeye ait ekip ve ekipmanlarla oluşturulacak kum havuzlarında uygulamalı eğitim verileceğini de söyledi.Lavanta bahçeleri kurulacakBaşkent'in birçok noktasında Lavanta Bahçeleri kuracak olan Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Gölbaşı Karaoğlan Mahallesinde 2 bin 700 dekarlık alanın 45 dekarlık bölümüne lavanta ekimi yaptı.Alanın temizlenmesinin ardından lavanta ekimi gerçekleştirilirken, geri kalan kısmında ise Başkent Ankara Kalkınma Projesi kapsamında meyve, sebze ve hububat ekimi ile çocuklar için özel tarım alanları yapılacak."Süs bitkilerine büyük paralar harcanmayacak"Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde gerçekleştirilen lavanta dikimine, Çevre Koruma Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ve ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu'nun da katıldı. Lavanta bahçelerinin Ankara'nın her ilçesinde kurulacağını belirten ve kırsal kalkınmayı öncelediklerini vurgulayan Güldaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kırsal kalkınmanın sağlanması adına bir takım yeni bitkiler Başkentimize girecek. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de lavanta. Bunu hem yağlık olarak kırsal kesime ekonomik katkı anlamında hem de süs ve görsellik anlamında bulvarlarda, parklarımızda ve refüjlerimizde kullanacağız. Peyzaj anlamında lavanta, çok az su tüketiyor, işçiliği çok az, bölge koşullarımıza dayanıklı, hastalıklara dayanıklı. Bu durumdan da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağız. Bir de uzun yıllar yaşayan bir bitki. Her sene değiştirilip, büyük paralar harcamak yerine uyguladığımız tasarruf tedbirleri çerçevesinde Sayın Başkanımızın da talimatı doğrultusunda lavanta öncelik verdiğimiz bitkilerimizden bir tanesi."Çiftçiye alım garantisiHer ilçede yer alacak olan bu örnek bahçeler sayesinde çiftçinin ekonomik gelirinin artacağını da ifade eden Güldaş, şu bilgileri verdi: "Buralarda üretilen lavantaların alım garantisini Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz. Dolayısıyla çiftçimiz yeni bir ürünle tanışmış olacak. Alım garantisi bulanacak. Böylece de ekonomik gelir sağlamış olacak. Eğer biz kırsal kesimi, kırsalda mutlu edebilirsek, geçimlerini sağlayacak üretimleri yapmalarına imkan sağlarsak, hem şehre göç baskını azaltmış olacağız hem de kırsal kesim bulundukları yerde ekonomik refahlarını yükletmiş olacak. Biz her yönüyle bu uygulamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Sayın Başkanımız da buna özellikle büyük önem veriyor."