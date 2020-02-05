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Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, kentte bugün başlayan ve yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

05.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:28Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, kentte bugün başlayan ve yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli lodosun etkisini artırarak saatte 70-100 kilometre şeklinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırtınanın 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi) gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Ankara Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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