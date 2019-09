Başkent'in çiçek evi Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark'ta bulunan Anfa Bitki Evi, rengarenk çiçekleri ve bitkileri uygun fiyatlarla vatandaşla buluşturuyorBaşkentlilerin birbirinden güzel ve farklı türde çiçekleri uygun fiyatlarla alabildiği Anfa Bitki Evi'nde her mevsime uygun çiçek bulunuyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA Ltd, Altınpark'ta bulunan seralarında ürettiği mevsimlik bitki ve çiçekleri başkentlilerle buluşturuyor.Başkentli vatandaşlar, ANFA Bitki Evi'ndeki bitkiler ve rengarenk çiçek çeşitlerini uygun fiyatlarla dört mevsim satın alabiliyor.ANFA yetkilileri, 2011 yılından itibaren hizmet veren Altınpark Bitki Evi'nde iç ve dış mekanda kullanılabilecek bir çok türde bitki ve çiçek bulunduğunu ifade ederek, tüm bitkilerin kar amacı gütmeden uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.Bitki Evi'nde isteyenlere hobi bahçesi eğitimleri de verildiğini belirten yetkililer, "Başkentlilerden gelen talep ve istekler doğrultusunda bahçelerinde, villalarında ya da apartman bahçelerinde çeşitli uygulamalar yapabilmekteyiz. Bunlar yine cüzi fiyatlar karşılığında oluyor" dedi.Altınpark Bitki Evi, bitki ve çiçek çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Bitki Evi; mavi ladin, mavi yapraklı arizona selvisi, menekşe, nar çiçeği, ardıç, petunya, gül, orkide, sukulent, teraryum gibi çok çeşitli bitki, çiçek ve ürünlere ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.Bitki üretiminde, bakım, korunması ve saksıları dahil olmak üzere her türlü ürün ve materyalin de satışa sunulduğu ifade yetkililer şunları söyledi:"Bahçe Hobi Eğitimlerinde başkentliler, yeşilin üretim sürecine dahil ediliyor. Bitki üretim tekniklerinden toprak harcı hazırlamaya, fidan dikiminden zirai mücadeleye kadar yeşile dair her konuda eğitim veriliyor."ANFA Bitki Evi'nde, yeni sezonda eğitimlerin tekrar başlayacağını vurgulayan yetkililer, "Eylül ayı itibariyle yeni hobi bahçesi eğitimlerine başlıyoruz. Sezon içerisinde, özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında, katılım çok yoğun oluyor. Çevreleri ve bahçelerindeki doğayı korumayı, salon ve süs bitkilerini seven herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.