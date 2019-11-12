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Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktı

Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktıKOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (VEKAM) düzenlenen ve Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yılı anlatan 'Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-1933' sergisi, törenle ziyarete açıldı.

12.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:48
Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktı
KOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (VEKAM) düzenlenen ve Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yılı anlatan 'Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-1933' sergisi, törenle ziyarete açıldı.
Vehbi Koç Vakfı'nın 50'inci kuruluş yıl dönümü şerefine, VEKAM tarafından 'Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-1933' sergisi düzenlendi. Ankara CerModern'de ziyaretçilere açılan sergi, Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yıla ışık tutuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'nın gelişiminden, Ankara'da yaşayan edebiyatçılara kadar döneme dair pek çok ayrıntıyı barındıran sergi, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyarete açık kalacak.
'BİR DÖNEMİ GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞTIK'
VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Vakfı'nın 50'nci yılı şerefine sergiye önderlik ettiklerini belirterek, Sergimizi, Prof. Dr. Ali Cengizkan ve eşi Müge Cengizkan hazırladılar. Serginin amacı, 1923 ve 1933 yılları arasında Ankara'da yeni bir kent nasıl kuruldu, Ankara'da yaşamaya gelenler nerede yaşayacaklardı, sokaklar, ev tipleri, o sırada Ankara'da olan edebiyatçılar, yazarlar kimlerdi, yani bir dönemi biz bu sergiyle gündeme getirmeye çalıştık dedi.
Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktı

Vehbi Koç, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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