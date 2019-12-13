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Başkent itfaiyesi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:48
Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.
Ekipler, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları tek tek inceleyen itfaiye erleri, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.
Başkent itfaiyesi, AA'nın

Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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