Haberler » Güncel » Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında 'merhaba' dedi - Haber

Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında "merhaba" dedi

Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

01.01.2020 02:33 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:37
Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.
AA ekibi, İtfaiyesi Daire Başkanlığında yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi. Nöbetlerinin başında 2020 yılını karşılayan ekipler, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.
Ankara İtfaiyesi Grup Amiri Hüseyin Gürçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır bu mesleği yaptığını, mesleklerinin kutsal olduğunu belirtti.
Canlıların malını korumakla, hayvan veya insan ayrımı yapmadan hepsini 7/24 kurtarmakla görevli olduklarını ifade eden Gürçay, "Çok gururluyuz. Bugün yılbaşı, bu zamanda bile teyakkuzdayız. Bizim için bayram, yılbaşı ya da herhangi bir resmi tatil anlam ifade etmiyor, görevimizin başındayız. Bize ihbar gelir, gündüz 30 saniyede, gece ise en geç 60 saniyede karargahımızı terk ederiz. Olay yerine trafik sıkışık değilse, yanlış park etmeler yoksa, şehir merkezinde 5 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Ankara genelinde 46 istasyonumuz var, bunların da baktığı mıntıka alanları bellidir. Yeter ki, itfaiyeler geç kaldırılmasın, itfaiyeler geç kalmaz. Ankara halkımızın ve bu gece nöbet tutan tüm teşkilatımın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.
Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında

İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:51   Bartın'da yeni yılın ilk bebeği 'utku berk' oldu - Haber
02:49   Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
02:47   Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi - Haber
02:46   Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı lar - Haber
02:46   Yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:52:28