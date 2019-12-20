Haberler » Güncel » Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi - Haber

Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi" kapsamında Kahramankazan'da "21. Yüzyılda Eğitim Anlayışı" konulu konferans düzenlendi.

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:03 Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi" kapsamında 'da "21. Yüzyılda Eğitim Anlayışı" konulu konferans düzenlendi.
Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir konuşmacı olarak katıldı.
Özdemir, 21. yüzyılda geçerli olacak eğitim konusunda bilgiler verdi.
Eğitimi, problemi görme ve çözme kapasitesini geliştirerek insanları düşünsel yönden reşit kılmak olarak açıklayan Özdemir, "Yoksa insan sadece bilgileri tekrar ederek öğrenmiş olmaz. Öğrencinin öğrenmesini etkileyen en önemli faktör öğretmendir. Eğitimin kalitesini artırabilmek için diğer faktörlerden önce öğretmenlerin etkinliğini artırmamız gerekir." dedi.
Prof. Dr. Servet Özdemir, şunları kaydetti:
"Okula çocuğun gözüyle bakmak lazım, çocuklara başarma, mücadele etme alışkanlığı kazandırmak lazım. Öğrencilerinizin sadece ismini değil hikayelerini de öğrenin. Her çocuğun bir hikayesi vardır. Her çocuk ayrı bir dünyadır. Okula hangi duygularla geliyor anlamaya çalışmak lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer hikayelerini de öğrenip kullanabilirsiniz iletişiminiz daha da kolaylaşır. Okulu geliştirecek iki tane temel eleman var. Öğretmen ve yöneticiler. Bunlar istemeden okulun değiştirmek ve geliştirmek mümkün değil."

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12   Oyuncu Salih Kalyon, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:12   "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu - Haber
17:12   Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Haber
17:12   Akçakoca'dan kısa kısa - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
20.12.2019 17:12:51