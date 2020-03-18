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Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor

Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 200 aranan şahıs, 500 gram eroin, 50 kuru sıkı tabancanın yakalandığını bildirdi.

18.03.2020 03:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 03:44
Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor
ANKARA - Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 200 aranan şahıs, 500 gram eroin, 50 kuru sıkı tabancanın yakalandığını bildirdi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) tarafından yapılan çalışmalarda, Şubat ayında toplam 50 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca, 200 aranan şahıs, 500 gram eroin, ele geçirildi. Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara, 3. Sayfa

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