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Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon

Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyonANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.

20.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:43
Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Ankara İl Komutanlığı ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına düzenlenmiş sahte evraklarla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların inandırıcı olması için mağdurlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde buluştukları tespit edildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üzerinde 50 adet sahte 100 dolar ve 5 bin dolar, 6 adet cep telefonu, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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