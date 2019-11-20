Haberler » 3. Sayfa » Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon - Haber

Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon

Ankara'da polis ve jandarmanın dolandırıcılara yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda 4 kişi yakalandı.

20.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:53Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon
'da polis ve jandarmanın dolandırıcılara yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına düzenlenmiş sahte evraklarla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların inandırıcı olması için mağdurlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde buluştukları tespit edildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlının üzerinde 50 adet sahte 100 dolar ve 5 bin dolar, 6 adet cep telefonu, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:10 Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
12:07 Malatya'da ev yangını: 1 ölü
11:59 Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular
11:59 Rasulayn'nda 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
11:58 Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun başında çaresizce bekledi
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21:45 Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
20.11.2019 12:23:02