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Başkent polisinden "Format Operasyonu"

Başkent polisi vatandaşın bilgilerini hackleyerek kredi kartı ve banka kartı hesaplarına ulaşan çeteyi 'format' operasyonu ile çöketti.

30.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:30Başkent polisinden
Başkent polisi vatandaşın bilgilerini hackleyerek kredi kartı ve banka kartı hesaplarına ulaşan çeteyi 'format' operasyonu ile çöketti. 4'ü hacker 9 zanlı 4'ü, gönderildiği mahkemede tutuklandı.

Ankara Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri Ankara'da onlarca vatandaşın banka bilgilerini hackleyip tüm paralarını hesaplardan boşaltan çete çökertildi.

Ekipler 1 ay önce adına "reset" dedikleri hesapları boşaltan çete üyelerinden harcama yapan K.K., H.E., A.Y., Y.D. ve E.Ş.'yi göz altına almıştı. Yakalanan bu kişiler arasında bilgileri kopyalan hackerlar yer almadı. Süren çalışmalar çerçevesinde zanlıların ifadeleriyle araştrımayı derinleştiren ekipler 20 günlük takible hackerları da yakaladı. Kiraladıkları ultra lüks bir rezidansta saklanan zanlılardan K.A. ve H.Ç. yakayı ele verdi.

Rezidanstan çıkarken yakalanan zanlıların üzerinden çok sayıda kredi kartı, telefon bulunurken evde yapılan aramalarda da laptop yakalandı.

Çete üyelerinin hackerlarla anlaşarak e-devlet logolu sitelerde insanların kart bilgilerini kopyalayıp, ele geçirdiği tespit edildi. Hırsızların, bu kartlarla e-ticaret yoluyla laptop-cep telefonu gibi pahalı elektronik ürünleri aldıkları belirlendi.

Cihazların satıldığı iş yerlerinde onlarca telefon ve laptop ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüphelilerden 4'ü, tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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