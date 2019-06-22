22.06.2019 05:59
Haberler » Güncel » Haber

BAŞKENT'TE 2 GECEKONDU YANDI 6 KİŞİLİK AFGAN AİLEYİ KOMŞULARI KURTARDI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın 2 evde de hasara neden oldu.
Atıfbey Mahallesi 783. Sokak'ta bulunan terk edilmiş bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek gecekondunun çatısını tutuşturdu. Alevlerin evin üzerinden geçen elektrik tellerine ulaşması sonucu kısa devre yapan elektrik hattından sıçrayan alevler ise alt sokaktaki 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve ulaştı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyandırarak yanmaya başlayan evden son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 2 gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis kundaklama iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da hasar meydana geldi.BAŞKENT'TE 2 GECEKONDU YANDI 6 KİŞİLİK AFGAN AİLEYİ KOMŞULARI KURTARDI
Kaynak: DHA
Altındağ , Güncel

Son Dakika Haberleri
07:29 GÜNCELLEME- İstanbul'da fabrika yangını
07:27 DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ FABRİKA YANGININDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
07:27 İstanbul'da fabrika yangını (2)
07:03 FLAŞ
07:01 Son dakika! Tekstil ve plastik fabrikasında yangın: 4 ölü, 2 yaralı
06:14 Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı
06:01 Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı