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Başkent'te 2 konak yandı

Ankara'nın Altındağ İlçesinde bulunan 2 eski konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

30.03.2020 05:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:23
Başkent'te 2 konak yandı

Ankara 'nın Altındağ İlçesinde bulunan 2 eski konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Ankara'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde büyümesi sonucunda bitişiğinde bulunan boş konağa da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle büyük hasar gören 2 konak ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Anafartalar Mahallesi, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

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