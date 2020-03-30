Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkent'te 2 konak yandı

Başkent'te 2 konak yandı Ankara'nın Altındağ İlçesinde bulunan 2 eski konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

30.03.2020 05:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:46
Başkent'te 2 konak yandı
ANKARA - Ankara 'nın Altındağ İlçesinde bulunan 2 eski konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve bitişiğinde bulunan boş konağa da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle büyük hasar gören 2 konak ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Başkent’te 2 konak yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Başkent'te 2 konak yandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Başkent'te 2 konak yandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

07:14: Kaboğlu: Yargı reformu adil yargılanma çerçevesinde olmalı - Haberler 06:45: 30 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 30 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 30 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 30 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi - Haberler 23:34: ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık 22:49: Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi - Haberler 22:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haberler 22:14: İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı - Haberler