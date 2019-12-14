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Başkent'te 20 kişilik grup, 3 kişiyi öldüresiye dövdü

Ankara'nın en işlek bulvarında 20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü.

14.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:55Başkent'te 20 kişilik grup, 3 kişiyi öldüresiye dövdü
'nın en işlek bulvarında 20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü.

İddialara göre, olay, Ankara'nın Sıhhiye meydanında gerçekleşti. Olay bir iş yerinde gündüz yaşlı bir çift ile Sıhhıye'de bulunan telefoncu arasında tartışma yaşanmasıyla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine küfürleşmeler başlayınca çevredeki diğer esnafların araya girmesiyle tartışma sonlandı. Ancak iddialara göre akşam saatlerinde yaşlı çiftin yakınları iş yeri çevresine gelerek beklemeye başladı. İş yerini kapatan çalışanlar bir anda yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grubun saldırısı dakikalarca sürdü. Kavgada 3 kişi öldüresiye dövüldü. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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