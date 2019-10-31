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Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü

Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndüANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

31.10.2019 02:53
Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.
Yangın, saat 23.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Öncüler Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde metruk bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu da çıkan yangın, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede gecekonduları sardı. Yangında evi yanan Naim Avcı, beslediği kedileri ve kendisini yangından son anda kurtardı. Avcı'nın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis, Bentderesi Caddesi'nin Ulus istikametini trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alabildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 gecekondu yanarak kül oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent'te 3 gecekondu alev alev yanarak böyle küle döndü

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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