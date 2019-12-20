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Başkent'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da iki araçta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

20.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:19 Başkent'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
'da iki araçta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Ankara- yolu Gölbaşı istikameti Sanayi uygulama noktasında şüphelenilerek durdurulan iki araçta ülkeye illegal yollardan giriş yapan , Pakistan ve İran uyruklu göçmenler olduğunu belirledi. Yakalanan 38 düzensiz göçmen ile araç sürücüleri N.B, C.C.P. ve E.S. gözaltına alındı.

Göçmenlerin Van'dan Ankara ve İstanbul'a götürüldükleri belirlendi. Araç sürücülerinin Ankara'ya gelene kadar güzergahtaki polis ve jandarma uygulamalarını baypas ettikleri tespit edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan 3 sürücü, göçmen kaçakçılığı suçundan yasal yasal işlem yapılarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Ankara, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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