16.07.2019 18:25
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başkent'te 4 çocuk zehirlendi

Başkent

Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Irak uyruklu 4 çocuk yedikleri yoğurttan dolayı zehirlendi. Ethem K. (9) Temmah K. (3) Ceylan K. (1) Recep K.'nin (10 aylık) kusmalarından şüphelenen ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen çocukları hastaneye sevk etti. Hastanede çocuklara müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara, Irak, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:32   Başkent'teki yangında baba, küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü
01:21   İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
01:17   Baba, yangında küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü
01:16   İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
00:25   Davutlar'da silahlı saldırı
00:12   Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
00:10   Merdivenden düşen genç yaralandı