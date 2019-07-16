16.07.2019 18:35
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Başkent'te 4 çocuk zehirlendi

Başkent

Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Irak uyruklu 4 çocuk yedikleri yoğurttan dolayı zehirlendi. Ethem K. (9) Temmah K. (3) Ceylan K. (1) Recep K.'nin (10 aylık) kusmalarından şüphelenen ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen çocukları hastaneye sevk etti. Hastanede çocuklara müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ankara, Irak, Güncel

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