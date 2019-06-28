28.06.2019 00:13
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Başkent'te 60 kişi yemekten zehirlendi

Başkent

Ankara'nın Sincan ilçesinde 60 fabrika işçisi yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ankara 'nın Sincan ilçesinde 60 fabrika işçisi yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Sincan Organize Sanayi Bölgesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 fabrikada çalışan işçiler yedikleri öğle yemeğinden sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Fabrikaların aynı yemek şirketiyle anlaştığı iddia edilen olayda 60 kadar işçi Sincan Devlet Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede işçilere yapılan tetkikler sonucunda zehirlendikleri tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın görgü şahidi olduğunu söyleyen bir vatandaş, olayın fabrikaların anlaştığı bir lokantadan kaynaklandığını ve yaklaşık 5-6 fabrikanın çalışanlarının neredeyse tamamının zehirlendiğini iddia etti.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci hastaneye giderek hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi , Ankara , Sincan , 3. Sayfa

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