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Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

10.10.2019 09:15Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde eski İstanbul-Ankara karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen çekici tipindeki 81 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada çekicinin arkasındaki çelik plakaların arkasına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara bulundu. Araçtaki Vahdettin G. ve Engin K. gözaltına alınarak, kaçak sigaralara el konuldu.
(İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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