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Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildiANKARA - Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

10.10.2019 09:26
Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ANKARA - Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde eski İstanbul-Ankara karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen çekici tipindeki 81 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada çekicinin arkasındaki çelik plakaların arkasına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara bulundu. Araçtaki Vahdettin G. ve Engin K. gözaltına alınarak, kaçak sigaralara el konuldu.
Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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