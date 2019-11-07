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Başkent'te 97 kaçak göçmen yakalandı

Başkent'te şüphelenilerek durdurulan 4 araçta 97 kaçak göçmen yakalandı.

07.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:52Başkent'te 97 kaçak göçmen yakalandı
Başkent'te şüphelenilerek durdurulan 4 araçta 97 kaçak göçmen yakalandı. 4 kişi de "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla 'ye giriş yapan 97 göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık eden 4 şüpheliyi yakaladı. Van'dan İstanbul'a giderken Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan kantar uygulama noktasında durumlarından şüphelenilen 4 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan, Pakistan ve İran üzerinden illegal yollarla Türkiye'ye girmiş 97 kaçak göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen sürücüler V.K, İ.B, S.K. ve A.Ö. yakalandı. A.Ö. öncülüğünde Van'dan Ankara'ya kadar yol üzerinde bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını baypas ederek gelen 4 zanlı, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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