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Başkent'te Ahlak Büro Amirliğinden sıkı denetim

Başkent'te Ahlak Büro Amirliğinden sıkı denetimANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, içkili mekanlar, gece kulüpleri, pavyon ve gazinolara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

10.10.2019 12:25
Başkent'te Ahlak Büro Amirliğinden sıkı denetim
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, içkili mekanlar, gece kulüpleri, pavyon ve gazinolara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ankara'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri, içkili mekanlarda ve gece kulüplerinde çalışan yabancı uyruklu kişilere ve bu mekanların belirtilen kurallara uyup uymadığını denetlemek için uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada çoğunluğu kadın konsomatris olmak üzere 16 Özbek, 13 Kırgız, 2 Türkmen, 1 İran, 1 Pakistan vatandaşı izinsiz çalıştığı tespit edilerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Uygulama esnasında belediyenin mali denetimcileri de mekanlarda inceleme yaptı. Kapalı mekanlarda sigara yasağına uymadığı belirlenen işletmelere de ceza kesildi.
Başkent'te Ahlak Büro Amirliğinden sıkı denetim

Ahlak Büro Amirliği, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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